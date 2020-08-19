هل يمكن تمديد الزيارة العائلية بعد 270 يومًا؟.. الجوازات تجيب

يتم عبر حساب المستضيف بشروط..
أوضحت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، المدة المقررة لتمديد الزيارة العائلية.
وأكدت المديرية العامة للجوازات أن تمديد الزيارة العائلية يتم عبر حساب المستضيف في منصة أبشر(أفراد، أعمال) قبل انتهاء صلاحية سريانها بـ٧ أيام.
وذكرت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي، أن تمديد الزيارة العائلية يشترط وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة؛ لتتمكن من إتمام الإجراء.
جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المغردين على الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات: «هل يمكن تمديد الزيارة العائلية بعد 270 يومًا».
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