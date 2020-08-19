390 ألف مستفيد من بر الشرقية خلال الجائحة



قال الأمين العام بجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان، إن الجمعية قدمت دعما غذائيا لأكثر من 390477 مستفيدا من المواطنين والمقيمين خلال فترة جائحة كورونا منذ بدايتها من خلال مركز العمليات والمبادرات المجتمعية. وقال العفيصان إن المساعدات التي قدمها مركز العمليات شملت 11 مدينة ومحافظة وهجرة بالمنطقة الشرقية، واستفاد منها 63676 أسرة مستفيدة من الدعم الغذائي، مشيرا إلى أن مركز العمليات والمبادرات المجتمعية نسق مع 75 جمعية بالمنطقة الشرقية لتوزيع وتنسيق الدعم المقدم للمستفيدين، موضحا أن السلال الغذائية تم توزيعها على الأسر المتضررة من الجائحة من محافظة العديد وحتى محافظة حفر الباطن مرورا بجميع المحافظات والقرى والهجر التي قدمت الطلبات المباشرة وعبر المشاركة في الحملات الوطنية.

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