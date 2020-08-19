تعليم عسير يبدأ تسليم المقررات

شرعت المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير في تسليم المقررات الدراسية للطلاب والطالبات وسط تفعيل للاشتراطات الاحترازية الصحية للحد من انتشار فيروس « كورونا » الجديد. واطلع مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة، أمس، على آلية التسليم من خلال توزيع المقررات على أن يتم الانتهاء من تسليم جميع المقررات الأسبوع المقبل وبما يمكن الطلاب والطالبات من الإفادة منها، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.



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