6 ضوابط تعليمية بجامعة جازان

استنفرت جامعة جازان جهودها لوضع ضوابط سير العملية التعليمية المقررة للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي، بناء على التوجيهات الصادرة بشأن استئناف العام الدراسي.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق أن الجامعة أقرت عدة ضوابط لسير العملية التعليمية خلال الفصل الأول تتضمن تدريس الجانب النظري من المقررات العلمية «عن بعد» في فصول افتراضية من خلال النظام الإلكتروني «البلاك بورد»، إضافة إلى قيام الكليات الصحية والعلمية والكليات الأخرى بتحديد آلية لتدريس المقررات التي لها جانب عملي أو سريري.