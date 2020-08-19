رفع مستوى سلامة المدارس بالشرقية

أكد مدير عام إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، أهمية تطبيق إجراءات الأمن والسلامة في مدارس المنطقة تحقيقاً لبيئة تعليمية آمنة، لتنفيذ الاحتياطات الوقائية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات، مشيرا إلى تشكيل لجنة الأمن والسلامة في كل مدرسة وفقا للدليل التنظيمي للتأكد من صلاحية جميع وسائل السلامة، وسلامة المختبرات والمعامل في المدارس ومطابقتها للتعليمات الخاصة، واتباع جميع التنظيمات الواردة بأدلة الأمن والسلامة.

وأبان الشلعان أن الدليل التنظيمي يمنع وقوف السيارات داخل أسوار المباني المدرسية أو عند المخارج لأسباب تتعلق بالسلامة وعدم إغلاق مخارج الطوارئ أو الممرات تحت أي سبب كان.