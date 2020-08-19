16 لجنة بتعليم مكة للقبول والتسجيل

بدأت 16 لجنة للقبول في مكاتب التعليم للبنين والبنات شكلتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة الاختبارات والقبول بنين وبنات للقبول والتسجيل في جميع مكاتب التعليم بمنطقة مكة المكرمة، من خلال تحديد نماذج الكترونية لتقدبم الطلبات ومن ثم دراستها واتخاذ القرار، حيث باشرات اللجان المسح الميداني لجميع المدارس الابتدائية التابعة للمكتب لمتابعة سلامة إجراءات التسجيل للطالبات المستجدات في الصف الأول الابتدائي وكذلك عملية التنقل للطلاب والطالبات.

كما أبانت آلية قبول الطلاب والطالبات في مدارس التعليم المستمر ومحو الأمية لمن تجاوزت سنهم سن القبول بكل مرحلة، ومتابعة قبول الطلاب والطالبات الراغبين والراغبات في إكمال الدراسة عن طريق الانتساب الكلي للمرحلتين المتوسطة والثانوية، ونقل الطالبات من وإلى مدارس تحفيظ القرآن للمرحلة الابتدائية فقط، كما تباشر اللجان آلية قبول في العودة للدراسة، والقبول المؤقت، كذلك حل مشاكل التسجيل المتعثر في نظام نور، مع تحديد المستوى للطلاب والطالبات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، والاستراتيجيات المتبعة في قبول ذوات الحالات الخاصة. وتم تخصيص مشرفين ومشرفات لمتابعة إنجاز أعمال هذه اللجان.

نعود بحذر لتعليم مستمر

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية برنامجًا بعنوان «نعود بحذر لتعليم مستمر». ونفذ البرنامج عن طريق مشرفة شؤون الصحة المدرسية نجلاء العصيمي عبر تطبيق zoom، وذلك بمساندة إدارة التدريب والابتعاث تحت إشراف مساعدة مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية رضية الخطابي.

واستهدف البرنامج 101 مرشدة صحية وجميع شاغلات الوظائف التعليمية وذلك بهدف رفع كفاءة المرشدات الصحيات وجميع شاغلات الوظائف التعليمية في اتباع البروتوكولات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد - 19».

زيارات ميدانية

زار المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي مكتب التعليم بمحافظة الكامل، وعدد من المدارس التابعة له؛ اطلع خلالها على استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد.

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أبرز مهام اللجان

آلية قبول الطلاب والطالبات في مدارس التعليم المستمر ومحو الأمية

متابعة قبول طلبات الانتساب الكلي للمرحلتين المتوسطة والثانوية

نقل الطالبات من وإلى مدارس تحفيظ القرآن للمرحلة الابتدائية فقط

آلية قبول في العودة للدراسة والقبول المؤقت

حل مشاكل التسجيل المتعثر في نظام نور