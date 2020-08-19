بدء تأهيل الشركات لبناء 6703 مواقف سيارات في العليا بالرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن بدء مرحلة تأهيل الراغبين في المنافسة على مشروع الشراكة مع القطاع الخاص، لإنشاء وإدارة مواقف السيارات بمنطقة العليا، بعد موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص لقطاع البلديات، حيث من المخطط له بناء مواقف للسيارات على مساحة تقدر بـ 1.3 كم، تضم 6703 مواقف.

ودعت الأمانة الراغبين في الاستثمار إلى الاطلاع على معلومات المشروع من خلال زيارة موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أن مرحلة تقديم طلبات التأهيل تستمر لمدة (خمسة أسابيع) تنتهي في يوم الأحد 3 صفر 1442هـ الموافق 20 سبتمبر 2020.

ويعد المشروع أحد مبادرات إنشاء وإدارة مواقف السيارات المدرجة ضمن مبادرات التخصيص في القطاع البلدي، وتمر خطة طرحه بثلاث مراحل (مرحلة إبداء الرغبات – مرحلة التأهيل – مرحلة تقديم العروض).

ويأتي المشروع وفق نموذج المشاركة في الإيرادات بعقد BOT (البناء، التشغيل، التحويل)، ويتسع لـ (6703) مركبات، ويهدف إلى حل إشكالات الازدحام المروري، وتخفيف مستويات التلوث البيئي، والمحافظة على المظهر العام، ومعالجة أحد عناصر التشوه البصري، وتفعيل مكونات المدن الذكية، إضافة إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات الاستدامة المالية للمدينة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات البلدية تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.

*مكونات ومخرجات المشروع

6703 مواقف

4174 موقفا على الشارع

2529 موقفا بعيدا عن الشارع

13 قطعة أرض

1.3 كم مساحة المشروع

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الإطار

- تطوير وتشغيل وصيانة مواقف السيارات القائمة حاليا على الشارع

- تطوير واستحداث مبان متعددة الطوابق لمواقف

الأهداف

* تحسين جودة العيش في مدينة الرياض

* قرب المشروع من أهم محطات قطار الرياض

ميزة الموقع

* مركز تجاري رئيسي في وسط مدينة الرياض