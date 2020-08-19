السعودية اليوم / محافظ الداير يجتمع مع مدير كهرباء جازان لبحث الخدمات الكهربائية في المحافظة



الداير 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

بحث محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة مع مدير عام الشركة

وتضمن الاجتماع استعراض المشاريع الحالية والمستقبلية ومتطلبات الأهالي ، والتحديات التي تواجهها الشركة وتستلزم دعم المحافظة ، فيما قدم المهندس الغزواني عرضًا عن الجهود التي قامت بها الشركة لتحسين الخدمات الكهربائية مقدما الشكر والتقدير للمحافظ والأهالي على الدعم والتعاون الذي يلقاه فرع شركة الكهرباء في المحافظة.

وأكد محافظ الداير أن الاجتماع جاء بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه، مُشدداً على ضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ومضاعفة الجهود والحرص على إنهاء جميع المشروعات في مواعيدها وتوفير كل ما يحتاجه المواطن من الخدمات.

// انتهى //

22:02ت م

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الداير 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسبحث محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة مع مدير عام الشركة السعودية للكهرباء بمنطقة جازان المهندس يحيى بن جابر الغزواني اليوم ، الخدمات الكهربائية في المحافظة ، بحضور رؤساء المراكز و مهندسي الشركة وأعضاء المجلس المحلي، وذلك في إطار اللقاءات التي تعقد لمتابعة المشاريع التنموية في المحافظة.وتضمن الاجتماع استعراض المشاريع الحالية والمستقبلية ومتطلبات الأهالي ، والتحديات التي تواجهها الشركة وتستلزم دعم المحافظة ، فيما قدم المهندس الغزواني عرضًا عن الجهود التي قامت بها الشركة لتحسين الخدمات الكهربائية مقدما الشكر والتقدير للمحافظ والأهالي على الدعم والتعاون الذي يلقاه فرع شركة الكهرباء في المحافظة.وأكد محافظ الداير أن الاجتماع جاء بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه، مُشدداً على ضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ومضاعفة الجهود والحرص على إنهاء جميع المشروعات في مواعيدها وتوفير كل ما يحتاجه المواطن من الخدمات.// انتهى //22:02ت م0375

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