السعودية اليوم / الجامعة العربية تؤكد أنها تولي اهتماما كبيرا للعمل الإنساني في المنطقة



القاهرة 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

أكدت جامعة الدول العربية أنها تولي أهمية كبيرة للعمل الإنساني في المنطقة العربية من خلال التعاون مع الشركاء الإقليمين والدوليين في المجال الإنساني والمجالس الوزارية المتخصصة ومنظماتها التابعة كل حسب اختصاصه.

وقالت في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق يوم 19 أغسطس من كل عام، إن هذا اليوم يهدف إلى التركيز على العاملين في المجال الإنساني والجهود التي يقمون بها والصعوبات التي تواجههم أثناء تأدية واجبهم الإنساني للتخفيف من معاناة المتضررين إنسانياً في جميع أنحاء العالم، فمنهم من يتعرض للقتل أو الإصابة أثناء تأدية هذه المهمة الإنسانية وبالرغم من ذلك فإنهم مستمرون في تقديم الدعم إلى المحتاجين.

ولفتت إلى أن العاملين في الميدان واجهوا خلال الأشهر الماضية صعوبات إضافية أثناء قيامهم بعملهم الإنساني بسبب جائحة (كوفيد 19) التي أثرت على كافة نواحي الحياة، لافتة إلى أنه في ضوء اهتمام الأمين العام للجامعة العربية بالوضع الإنساني في الجمهورية اللبنانية جراء انفجار مرفأ بيروت، فقد أطلق مناشدة للدول العربية الأعضاء والمجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية العربية والعالمية لمساندة الجمهورية اللبنانية من خلال تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، كما قام الأمين العام بزيارة تضامنية إلى الجمهورية اللبنانية لحشد الدعم العربي والعالمي لمساعدة الجمهورية اللبنانية في مواجهة تبعيات هذه الكارثة، وقام العديد من الدول العربية الأعضاء بإرسال فرق طبية وفرق بحث وإنقاذ ومستشفيات ميدانية ومساعدات طبية وغذائية لمساندة الشعب اللبناني.

//انتهى//

21:59ت م

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