السعودية اليوم / المغرب تُسجل 29 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 1510 إصابة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 29 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 743، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 31576 بعد تعافي 574 شخصا، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة في طور العلاج حاليا هو 13994، من بينها 201 حالة حرجة.

//انتهى//

21:57ت م

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الرباط 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسسجلت المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 1510 إصابة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 46313.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 29 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 743، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 31576 بعد تعافي 574 شخصا، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة في طور العلاج حاليا هو 13994، من بينها 201 حالة حرجة.//انتهى//21:57ت م0373

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