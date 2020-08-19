السعودية اليوم / محافظ الخرج يتفقّد مستشفى الملك خالد بمدينة السّيح



السيح 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

تفقّد محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي اليوم، مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمقره في حي الخالدية غرب مدينة السّيح.

واطلع خلالها على أخر المشاريع التطويرية بالمستشفى، واستمع لشرح وافٍ من مدير المستشفى الأخصائي فهد بن محمد الممخور. وشملت الجولة قسم العناية المركزة المطوّر ، والمختبر المركزي وبنك الدم الذي شهد تطوراً كبيراً في تعزيز الكفاءة والطاقة الاستيعابية وإضافة خدمات مخبرية وفحوصات تخصصية جديدة ، وتقليل الاعتماد على العنصر البشري في إجراء الفحوصات لتعزيز مستوى الجودة النوعية.

الجدير بالذكر أن مستشفى الملك خالد يُعدّ المستشفى المرجعي لجميع مستشفيات الخرج ، ومستشفيات محافظات جنوب منطقة الرياض ، وشهد مؤخراً مشروعا متكاملا للإحلال والتطوير لمرافق المستشفى وتطوير معظم الأقسام والتخصصات الطبية.

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21:49ت م

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