السعودية اليوم / مدير الهلال الأحمر بالجوف يتفقّد مراكز محافظة القريات



القريات 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

تفقّد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف الدكتور تيمور بن شكر الله جان اليوم مراكز الإسعاف بمحافظة القريات والمراكز التابعة لها .

واطلع الدكتور جان على سير العمل في كل ٍ من مركز إسعاف القريات والحديثة والحماد ، كما شاهد التجهيزات الفنية متلمّساً احتياجات العاملين بالمراكز ،مشدداً على ضرورة العمل بما يواكب التقدم المميّز الذي تشهده المملكة من خدمات صحية لا سيما في مواجهة جائحة

// انتهى //

21:47ت م

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القريات 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واستفقّد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف الدكتور تيمور بن شكر الله جان اليوم مراكز الإسعاف بمحافظة القريات والمراكز التابعة لها .واطلع الدكتور جان على سير العمل في كل ٍ من مركز إسعاف القريات والحديثة والحماد ، كما شاهد التجهيزات الفنية متلمّساً احتياجات العاملين بالمراكز ،مشدداً على ضرورة العمل بما يواكب التقدم المميّز الذي تشهده المملكة من خدمات صحية لا سيما في مواجهة جائحة كورونا ، كما وجه مديري المراكز والعاملين فيها على بذل المزيد من الجهود للوصول للطموح المنشود بتميز جميع مراكز المنطقة سواء من حيث العمل الإداري أو الميداني في ظل التسهيلات التي تقدمها الهيئة إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة .// انتهى //21:47ت م0371

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