السعودية اليوم / لبنان تسجل 589 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

سجّلت لبنان 589 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 2928، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 109 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

// انتهى //

21:19ت م

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بيروت 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسسجّلت لبنان 589 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،581 ضمن المُقيمين، و8 من الوافدين من الخارج مؤخراً ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 10347 إصابةً.وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 2928، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 109 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.// انتهى //21:19ت م0362

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