السعودية اليوم / "تعليم الليث" يناقش مستوى الجاهزية لانطلاقة العام الدراسي الجديد "عن بعد"



مكة المكرمة 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

أكّد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي ، أن قرار وزارة التعليم بعودة الدراسة عن بعد للأسابيع السبعة الأولى، دليل على حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على صحة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، مع استمرار عملية التعليم من خلال توفير منصة مدرستي للتعلم الإلكتروني مع أدوات التواصل الخاصة بها لجميع المدارس، بما يمكّن الطلاب والطالبات من أداء رحلتهم التعليمية عن بعد، وبما يحقق نواتج التعلم المستهدفة، في ظل ظروف جائحة فيروس

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة الاستعداد المركزية الذي عقد اليوم برئاسة مدير التعليم وبحضور المساعدين ومديري الإدارات ومكاتب التعليم ، لمتابعة إجراءات وجهود إدارة التعليم للاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٤٢هـ .

ونوّه "الحازمي " بالدور الرئيس للمعلمين والمعلمات لإدارة العملية التعليمية عن بعد عبر منصة مدرستي ، والتواصل مع طلابهم وطالباتهم بما يعزز معارفهم ويزيد من نواتج التعلّم لديهم بكل كفاءة وفاعلية .

وأهاب بأهمية دور الشراكة مع الأسرة في نجاح العملية التعليمية لأبنائهم، وذلك من خلال متابعتهم وتوفير البيئة المناسبة لاستذكار دروسهم، بما يعزز نجاحهم وتميزهم الدراسي.

وأضاف أن الإدارة تستعد لإطلاق عدد من البرامج الداعمة لعملية التعلم ، والعناية بالصحة النفسية للطلاب والطالبات ومدّ يد العون لهم خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى تسخير قنواتها الرسمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتوفير العديد من المواد الإعلامية ، وذلك في خطوة داعمة من أجل تفعيل دور التعليم عن بعد في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها العملية التعليمية ، وكذلك حدّدت أرقاماً موحدة للتواصل المباشر مع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم لتقديم النصائح والإرشادات الصحية والتقنية والتعليمية من خلال الإدارات المعنية، مشيراً إلى أن اللجنة ستتولى دعم ومتابعة التفعيل وعقد الاجتماعات ورفع التقارير بصفة دورية.

ونُوقش خلال الاجتماع آليات وأدوات ‎التعليم عن بعد ، وتفعيل دور الشراكة مع الأسر ، ومتابعة أعمال وصول وتوزيع الكتب الدراسية للمدارس ومكاتب التعليم كافة ، والتجهيزات المدرسية والتقنية والنقل، وصيانة المدارس ونظافتها .

// انتهى //

20:37ت م

0353



مكة المكرمة 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسأكّد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي ، أن قرار وزارة التعليم بعودة الدراسة عن بعد للأسابيع السبعة الأولى، دليل على حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على صحة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، مع استمرار عملية التعليم من خلال توفير منصة مدرستي للتعلم الإلكتروني مع أدوات التواصل الخاصة بها لجميع المدارس، بما يمكّن الطلاب والطالبات من أداء رحلتهم التعليمية عن بعد، وبما يحقق نواتج التعلم المستهدفة، في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا كوفيد 19.جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة الاستعداد المركزية الذي عقد اليوم برئاسة مدير التعليم وبحضور المساعدين ومديري الإدارات ومكاتب التعليم ، لمتابعة إجراءات وجهود إدارة التعليم للاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٤٢هـ .ونوّه "الحازمي " بالدور الرئيس للمعلمين والمعلمات لإدارة العملية التعليمية عن بعد عبر منصة مدرستي ، والتواصل مع طلابهم وطالباتهم بما يعزز معارفهم ويزيد من نواتج التعلّم لديهم بكل كفاءة وفاعلية .وأهاب بأهمية دور الشراكة مع الأسرة في نجاح العملية التعليمية لأبنائهم، وذلك من خلال متابعتهم وتوفير البيئة المناسبة لاستذكار دروسهم، بما يعزز نجاحهم وتميزهم الدراسي.وأضاف أن الإدارة تستعد لإطلاق عدد من البرامج الداعمة لعملية التعلم ، والعناية بالصحة النفسية للطلاب والطالبات ومدّ يد العون لهم خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى تسخير قنواتها الرسمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتوفير العديد من المواد الإعلامية ، وذلك في خطوة داعمة من أجل تفعيل دور التعليم عن بعد في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها العملية التعليمية ، وكذلك حدّدت أرقاماً موحدة للتواصل المباشر مع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم لتقديم النصائح والإرشادات الصحية والتقنية والتعليمية من خلال الإدارات المعنية، مشيراً إلى أن اللجنة ستتولى دعم ومتابعة التفعيل وعقد الاجتماعات ورفع التقارير بصفة دورية.ونُوقش خلال الاجتماع آليات وأدوات ‎التعليم عن بعد ، وتفعيل دور الشراكة مع الأسر ، ومتابعة أعمال وصول وتوزيع الكتب الدراسية للمدارس ومكاتب التعليم كافة ، والتجهيزات المدرسية والتقنية والنقل، وصيانة المدارس ونظافتها .// انتهى //20:37ت م0353

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