السعودية اليوم / الإيسيسكو والغابون يبحثان سبل تعزيز التعاون في مجالات عمل المنظمة



الرباط 29 ذو الحجة 1441 هـ موافق 19 اغسطس 2020 م

بحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك، اليوم بالرباط، مع سفير الغابون لدى المملكة المغربية سيلفر أبوبكار مينكو مي-نسيمي ، سبل تعزيز التعاون بين المنظمة وهذا البلد في مجالات التعليم والبحث العلمي.

وخلال اللقاء، تطرق الدكتور المالك إلى المبادرات التي أطلقتها المنظمة لدعم جهود الدول الأعضاء في التصدي لانعكاسات جائحة

كما نوه إلى أن هذه الرؤية تعطي أولوية لدول القارة الإفريقية الأعضاء، سواء في تنفيذ المشاريع والبرامج التي تحتاجها هذه الدول، أو من حيث تمثيلها بخبراء ومديرين في فريق عمل المنظمة.

من جانبه هنأ المسؤول الغابوني المدير العام على ما شهدته المنظمة من تحديث وتطوير، وما قدمته من عمل متميز، خصوصا خلال جائحة كورونا، مشيرا إلى حرص بلاده على بناء شراكة قوية مع الإيسيسكو، في ظل رؤيتها وإستراتيجية عملها الجديدة.

//انتهى//

20:34ت م

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الرباط 29 ذو الحجة 1441 هـ موافق 19 اغسطس 2020 مبحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك، اليوم بالرباط، مع سفير الغابون لدى المملكة المغربية سيلفر أبوبكار مينكو مي-نسيمي ، سبل تعزيز التعاون بين المنظمة وهذا البلد في مجالات التعليم والبحث العلمي.وخلال اللقاء، تطرق الدكتور المالك إلى المبادرات التي أطلقتها المنظمة لدعم جهود الدول الأعضاء في التصدي لانعكاسات جائحة كورونا على العملية التعليمية والحياة الثقافية والبحث العلمي، وذلك في إطار رؤيتها الإستراتيجية الجديدة.كما نوه إلى أن هذه الرؤية تعطي أولوية لدول القارة الإفريقية الأعضاء، سواء في تنفيذ المشاريع والبرامج التي تحتاجها هذه الدول، أو من حيث تمثيلها بخبراء ومديرين في فريق عمل المنظمة.من جانبه هنأ المسؤول الغابوني المدير العام على ما شهدته المنظمة من تحديث وتطوير، وما قدمته من عمل متميز، خصوصا خلال جائحة كورونا، مشيرا إلى حرص بلاده على بناء شراكة قوية مع الإيسيسكو، في ظل رؤيتها وإستراتيجية عملها الجديدة.//انتهى//20:34ت م0352

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