

القاهرة 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

توجهت اليوم طائرة نقل عسكرية محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية إلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت في إطار الجسر الجوي المتواصل للمساعدات المصرية إلى الأشقاء في لبنان عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت.

وأشار المتحدث العسكري المصري عميد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان اليوم، إلى أن وزارة الخارجية المصرية وجهت البعثة الدبلوماسية بلبنان إلى اتخاذ اللازم نحو الاستمرار في استقبال المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر للشعب اللبناني.

//انتهى//

20:29ت م

0347





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / طائرة عسكرية مصرية تحمل مساعدات طبية وغذائية تتوجه لبيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.