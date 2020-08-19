شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إسدال ثوب الكعبة بمشاركة ٤٠ مختصًا والان نبدء بالتفاصيل

باشرت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم، إسدال ثوب الكعبة المشرفة بمشاركة ٤٠ مختصًا. ووفقا للخطة التشغيلية والفنية لإسدال ثوب الكعبة المشرفة باشر الفريق المعني بالمهمة، بتركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة المشرفة مساء أمس، ليتم إسدال الجزء الذي تم رفعه من الثوب خلال موسم الحج لعام ١٤٤١هـ؛ مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية بالمملكة لفيروس كورونا.

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