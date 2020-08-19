شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف يوميًا.. 225 ألف مسحة «كورونا» بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت إلى أن المركز يعمل خلال الـ24 ساعة دون توقف خلال الفترة الحالية، مضيفةً أن الزمن الذي يستغرقه إجراء العيّنة ما بين 4 إلى 6 دقائق، وذلك من خلال 12 غرفة «مسار فحص»، وتم تمهيد مسار جديد لتقليل زحام السيارات بالطريق العام تحت تنفيذ وإشراف أمانة المنطقة الشرقية.
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