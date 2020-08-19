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5 آلاف يوميًا..  225 ألف مسحة «كورونا» بالدمام

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كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية عن أن إجمالي عدد المسحات، التي تم إجراؤها منذ بداية مشروع الفحص الشامل الموسع بمركز «تأكد»، الواقع بالقرب من كلية التقنية بمدينة الدمام، بلغ نحو 225 ألف عيّنة، بواقع أكثر من 5 آلاف مسحة يوميًا، وذلك لفحص المواطنين والمقيمين للتأكد من سلامتهم من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

وأشارت إلى أن المركز يعمل خلال الـ24 ساعة دون توقف خلال الفترة الحالية، مضيفةً أن الزمن الذي يستغرقه إجراء العيّنة ما بين 4 إلى 6 دقائق، وذلك من خلال 12 غرفة «مسار فحص»، وتم تمهيد مسار جديد لتقليل زحام السيارات بالطريق العام تحت تنفيذ وإشراف أمانة المنطقة الشرقية.

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