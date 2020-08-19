شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي الشرقية» يطالب بتطبيق توصيات «أنسنة المدن» ومعالجة التشوة البصري والان نبدء بالتفاصيل

عقد المجلس البلدي بالمنطقة الشرقية اجتماعه الدوري بحضور رئيس المجلس عبدالهادي الشمري، المجلس وسط تطبيق اجراءات احترازية ضد فيروس كورونا. وتضمن الاجتماع على عدد من المخرجات التي تهم أهالي حاضرة الدمام، ومن أبرزها توصية من المجلس بتطبيق توصيات فريق "أنسنة المدن" بالمجلس، و طلب تقرير مفصل من أمانة الشرقية عن المخالفات المتعلقة بالمطاعم والكافيهات وصوالين الحلاقة والمشاغل النسائية، وتشكيل فريق لعمل ميثاق للجنة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري .

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