شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم جدة: نتطلع لشراكة فاعلة من الأسر لانجاح «التعليم عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المدير العام في لقائه مع الهيئة الإدارية والتعليمية في المدارس التي زارها على أهمية التواصل مع الطلاب و أولياء الأمور وحثهم على التعامل مع المنصات التعليمية المتاحة بشكل إيجابي وفعال لتحقيق الهدف المنشود من التعليم عن بُعد وتفعيل الشراكة مع الأسرة لتحقيق النجاح بتنفيذ قرار الدراسة عن بعد، مشيداً بالجهود المبذولة من إدارات المدارس والهيئة الإدارية في تحقيق الأهداف التعليمية المنشودة وتنفيذ خطط الاستعداد بشكل جيد ومنظم .
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