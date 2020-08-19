شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني تمديد حظر السلاح على إيران والان نبدء بالتفاصيل

-ناقشنا أهمية الدفع بحل ليبي-ليبي يصل إلى تسوية سلمية ينتج عنها استقرار ليبيا

- المملكة تعتبر أي إجراءات أحادية لضم الأراضي الفلسطينية تقويضا لحل الدولتين

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر وزارة الخارجية الألمانية في برلين اليوم، وزير خارجية ألمانيا الاتحادية هايكو ماس.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض جهود المملكة خلال ترؤسها لمجموعة العشرين، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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عقب ذلك عقد الوزيران مؤتمراً صحفياً مشتركاً، أبرز فيه سمو وزير الخارجية أن مباحثاته مع نظيره الألماني تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والتعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال سموه: "ناقشنا أهمية الدفع بحل ليبي-ليبي يصل إلى تسوية سلمية ينتج عنها استقرار ليبيا وحمايتها من التدخلات الخارجية ومن الإرهاب ويحمي أمن المنطقة أجمع، وناقشنا ضرورة تمديد حظر السلاح على إيران، حيث أن المملكة تتعرض بشكل متكرر لصواريخ باليستية من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران".

وفيما يخص القضية الفلسطينية، أوضح سمو وزير الخارجية التزام المملكة بالسلام خياراً استراتيجياً، واستناده على مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وأنها تعتبر أي إجراءات أحادية إسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية تقويضا لحل الدولتين.

حضر اللقاء والمؤتمر مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية السفير عبدالله العيفان، والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية بالإنابة محمد آل دواس، ومدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم.