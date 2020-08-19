شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تطلق منصة «فروسية» لتعزيز خدمات الخيل بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم في مقر الوزارة، بحضور صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، منصة فروسية للخيل السعودية ، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية، ونادي سباقات الخيل، ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

وبهذه المناسبة أوضح، وكيل الوزارة للثروة الحيوانية، الدكتور حمد بن عبد العزيز البطشان، أن أبرز أهداف إطلاق منصة "فروسية" الإلكترونية، تكوين قاعدة بيانات شاملة عن ملاك الخيل ومرابطهم ومواقعهم، وتكوين خرائط للتوزيع الجغرافي لملاك الخيل في المملكة، وتعزيز القدرات في السيطرة والتحكم على أمراض الفصيلة الخيلية، وتعزيز التكامل الإلكتروني بين الجهات المشاركة في مجال الخيل، وتطبيق التحول الإلكتروني في خدمات المستفيدين من جميع الجهات المشاركة.

وبين البطشان، أن المرحلة الأولى من مشروع منصة "فروسية" يشمل تسجيل وحصر ملاك الخيل السعودية في المملكة، على أن يتم استكمال المرحلة الثانية بإطلاق أكثر من 68 خدمة إلكترونية لملاك الخيل السعودية حسب اختصاص كل جهة، وتوحيد جهود الجهات المختلفة المشرفة على الخيل.

من جانبه، أوضح صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله ، رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، إن إطلاق منصة "فروسية"، يأتي ضمن أربع مبادرات تعمل على تنفيذها الوزارة مع الاتحاد السعودي للفروسية، لتسهيل و تطوير الخدمات التي تخص قطاع الفروسية وتشمل: منصة تسجيل الخيل لتوحيد عملية تسجيل الخيول في المملكة تحت مظلة الوزارة، وتطوير الكادر البيطري لدعم قطاع رياضة الفروسية عبر تقديم الدورات لأطباء الوزارة من قبل الاتحاد، والعمل على توحيد آلية تنقل الخيل داخل المملكة، بالإضافة إلى العمل على تطوير المحاجر الطبية الدولية للخيل في المملكة.

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وأضاف سموه أن الاتحاد السعودي للفروسية يعمل مع فريق الوزارة لإكمال المبادرات بالدعم غير المحدود الذي تقدمه الوزارة، بهدف توحيد و تسهيل الخدمات المشتركة للقطاع تحت إشراف وحوكمة الوزارة.

من جانبه، أبدى المدير العام لنادي سباقات الخيل المهندس عادل المزروع ، شكره لوزارة البيئة والمياه والزراعة على إصدار أول رخصة مستشفى للخيل بالمملكة، منوها إلى أن هذه الخطوة ستسهم بشكل إيجابي في تعزيز صحة الخيل وتطوير الخدمات البيطرية المقدمة لملاك الخيل.

يذكر أن مبادرة إنشاء منصة "فروسية" تهدف إلى توحيد و تسهيل الخدمات المشتركة للقطاع تحت إشراف وحوكمة الوزارة.