2020-08-19

ابن حثلين: الانتهاء من دراسة إقامة مزاين المناطق وهذا موعد أول نسخة

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن فهد بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، أنه تم الانتهاء من دراسة إقامة مزاين المناطق وكانت إيجابية للغاية.

وأضاف ابن حثلين، في تغريدة عبر حساب الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ستقام أول نسخه العام المقبل 2021.

وتابع فهد بن حثلين: “ولضمان استفادة أكبر شريحة من ملاك الإبل الأعزاء سيتم إعلان التفاصيل في وقتٍ لاحق بإذن الله”.

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