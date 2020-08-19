فيديو.. متحدث التجارة يرد على سؤال “المواطن” حول غياب أجهزة الدفع الإلكتروني بالمتاجر

2020-08-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن النظام يلزم كل المنشآت في قطاع التجزئة بوضع أجهزة الدفع الإلكتروني مشيرًا إلى أن الوزارة تراقب وتتابع مدى التزام هذه المؤسسات بالتعليمات.

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وقال الحسين ردًا على سؤال “متابعات الخليج 365” خلال المؤتمر الصحفي اليوم إن الوزارة تؤكد على وجوب وجود أجهزة الدفع الإلكتروني في كافة القطاعات.

توفير حلول الدفع الإلكتروني

وشدد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة على أن الوزارة تراقب توفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في منافذ البيع، وتتلقى مباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عن تقديمها، وستطبق العقوبات النظامية بصرامة على المنشآت غير الملتزمة.

وكان متحدث التجارة أوضح خلال المؤتمر الصحفي اليوم أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ألزم 70% من قطاع التجزئة بتوفير الدفع الإلكتروني لأكثر من 50 نشاطًا تجاريًا أبرزها محطات الوقود، وورش السيارات وقطع الغيار، ومغاسل الملابس، وصالونات الحلاقة والتجميل، والبقالات والتموينات، والمطاعم والمقاهي.

تطبيق العقوبات الصارمة

وأضاف أنه تبقى في قطاع التجزئة 30% من الأنشطة سيتم إلزامها بعد 6 أيام بتاريخ 25 أغسطس الجاري (6 محرم 1442هـ)، بتوفر الدفع الإلكتروني في قطاعات بيع الخضار والفواكه، والمخابز، ومحلات الخياطة، ومحلات بيع الكماليات، والملابس والإكسسوارات، وبيع الغاز، ومواد البناء، والسباكة والكهرباء، وبيع الأثاث.

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