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شكرا لقرائتكم فرع الموارد البشرية بالرياض يعلن إنهاء 1492 دعوى عمالية خلال يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فرع الموارد البشرية بالرياض يعلن إنهاء 1492 دعوى عمالية خلال يونيو
بالصلح والتراضي من كلا الطرفين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أنهت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال شهر يونيو الماضي، 1492 دعوى خلاف عمالية بالصلح والتراضي من كلا الطرفين في العاصمة الرياض ومحافظتي الخرج والدوادمي، بنسب صلح تتفاوت ما بين 91% و100%.
وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، حرص إدارة التسوية الودية على حل جميع القضايا العمالية وديًّا وإعطاء كل ذي حق حقه دون الوصول إلى مراحل متقدمة من القضاء، لافتًا إلى أن جلسات الصلح أصبحت افتراضية ويمكن لمقدمي الدعاوى إتمام بقية الإجراءات المنصوص عليها إلكترونيًّا “عن بعد”.
وأشار الدكتور الحربي إلى أن اللغة العربية هي المعتمدة في الجلسات مع الاستعانة بمترجمين معتمدين من داخل الوزارة أو خارجها إذا كان أحد طرفي النزاع لا يجيد العربية والاستعانة بالخبراء والمختصين والمهنيين للإسهام في تسوية المنازعات العمالية المنظورة.
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