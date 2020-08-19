صور.. أول نظرة على فندق ميلينيوم المطبوع بتقنية الـ 3D في العلا 

2020-08-19

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

تسارع العديد من العلامات التجارية الفندقية الراقية لإنشاء صناعة السياحة في العلا الأثرية المذهلة، ومن ضمنها شركة هابيتاس العالمية، حيث تقدم منتج ميلينيوم المستدام والمشيد من خلال تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد 3D في أول موقع يُسجل في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي في المملكة.

ومنتجع ميلينيوم Millennial الفاخر يتكون من 100 غرفة وهو جزء من حملة المملكة الضخمة لتعزيز السياحة التي تُعد حجر الزاوية في رؤية السعودية 2030 تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحسب مجلة Travel + Leisure السياحية.

ونشرت المجلة الأمريكية الصور الأولى لمنتج ميلينيوم الفخم الذي يعيد تعريف مصطلح الرفاهية، حيث قال أوليفر ريبلي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة هابيتاس: نريد إعادة تعريف فكرة الرفاهية، فلفترة طويلة كان يرتبط المفهوم بالمادية، لكننا نعتقد أنه يجب أن يرتبط بالتجارب والذكريات التي نخلقها مع الآخرين، ونحن نسمي هذا رفاهية الروح.

منتجع ميلينيوم المستدام:

وسيتم بناء غرف منتجع ميلينيوم من الخشب والألمنيوم والمواد الصديقة للبيئة، وسيتم استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتُعد الاستدامة أحد الاعتبارات الرئيسية، حيث سيكون خاليًا تمامًا من المواد البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة، وسيتم توفير الكثير من الطاقة بواسطة الألواح الشمسية.

كما سيكون هناك مركز صحي لجلسات اليوغا في منتجع ميلينيوم وحوض سباحة بالإضافة إلى مطعم يقدم المأكولات الشرق أوسطية.

بناء وجهة جديدة:

وقال ريبلي: نعدكم براحة لا مثيل لها، فالعلا مكان محاط بالرمال الذهبية الرائعة التي تفوق جمال ولاية يوتا، كما أن الآثار القديمة تذكرنا بعجائب البتراء في الأردن، فهي موطن أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

ويأتي ذلك التطوير بناءً على خطط المملكة التي تهدف إلى تحويل العلا إلى واحدة من الوجهات السياحية في المملكة كجزء من برنامج الرؤية السعودية 2030، حيث شرع المسؤولون في حملة ضخمة لجعل السياحة جزءًا رئيسيًا من اقتصاد البلاد المستقبلي.

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وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في أواخر عام 2019 أنه يتم ضخ مليارات الدولارات في مشاريع سياحية ضخمة في جميع أنحاء المملكة، من المنتجعات البراقة إلى المطارات الجديدة، في محاولة لتحويل الاقتصاد بعيدًا عن اعتماده على صناعة البترول.

وتشرف الهيئة الملكية لمحافظة العلا على تطوير المنطقة للمساعدة في تحسين البنية التحتية وحماية المواقع التاريخية.

وقال عمرو المدني، الرئيس التنفيذي للهيئة لمجلة T + L: العلا وجهة ذات أهمية عالمية تضم 200 ألف عام من تاريخ البشرية وثقافتها، فالمقابر منحوتة بشكل متقن والنقوش الصخرية تخبرنا بأسرار الإبداع البشري والحضارات القديمة.

وتهدف هابيتاس من خلال ميلينيوم إلى أن تكون جزءًا من هذا التحول مع توفير مجموعة كبيرة من الأنشطة والمغامرات التي تهدف إلى تعريف الزوار بالثقافة والتاريخ السعوديين.

وكما هو الحال في ممتلكات هابيتاس الحالية الأخرى، في تولوم وناميبيا، ستلعب مشاركة المجتمع دورًا كبيرًا، وكما يقول ريبلي: ضيوفنا هم جزء من عالم العلا، نريد أن يتمتع الناس بتجارب ستبقى معهم لفترة طويلة بعد مغادرتهم هذا المكان الخيالي.

وتشمل الخيارات الأخرى للضيوف الرحلات الصحراوية والرحلات عبر الأخاديد وركوب الخيل واستضافة حفلات موسيقية تقليدية ومحاضرات عن المجتمع السعودي، وتقديم دروس فنون الخط العربي، وربط الضيوف بالمزارعين المحليين والمدارس والحرفيين للحصول لتوفير نافذة على الحياة السعودية.

وكتبت مجلة Travel + Leisure الأمريكية قائلة: السعودية هي وجهة لا مثيل لها، وسيُذهل الزوار من المواطنين الحاليين وودهم وثقافتهم وتاريخهم بالإضافة إلى مدى تنوع المناظر الطبيعية، ومع استمرار ازدهار أعمال البناء والتطوير في العلا، فإن عام 2021 هو الوقت المناسب للانطلاق إليها.

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