مصر تحدد موعد عودة صلاة الجمعة بـ المساجد

2020-08-19

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت مصر، مساء اليوم الأربعاء، عن موعد عودة صلاة الجمعة بالمساجد في ظل جائحة كورونا.

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وصرح وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، بأن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء المصري قد قررت، اليوم الأربعاء، الموافقة على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجوامع، التي تحددها وزارة الأوقاف ابتداء من يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس الجاري.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان في مصر أعلنت، في وقت سابق، تسجيل 163 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة، مقابل 115 إصابة و13 وفاة أمس.

وذكر خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 96753 حالة.

وأوضح متحدث وزارة الصحة، أن بين تلك الحالات 61562 حالة تم شفاؤها، و5184 حالة وفاة.

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