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7 مخالفات لقرار التوطين بأحد الأسواق الشعبية بالرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
نفّذ مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، مساء أمس، وبمشاركة قوة الضبط الميداني، جولات تفتيشية على أحد الأسواق الشعبية المعروفة؛ للتأكد من توطين الأنشطة المقصورة على أبناء الوطن، بناءً على العديد من البلاغات والشكاوى المستمرة، حيث تمت زيارة 29 منشأة أسفرت عن تحرير 7 مخالفات وإنذارين.
رصد مخالفات التوطين
وحثّ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض جميع المواطنين والمواطنات التواصل عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق معًا للرصد؛ لرفع البلاغات والاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل.
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