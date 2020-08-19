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نجاح عملية عاجلة لإنقاذ رضيع عمره يومان بخميس مشيط
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
أجرى فريق طبي مختص بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، بقيادة استشاري جراحة الأطفال الدكتور المهدي نبيل، عملية جراحية لإنقاذ رضيع إثر تعرضه لفتق في عضلة التنفس.
وتبين بعد الفحوصات الطبية التي تم إجراؤها للرضيع البالغ من العمر (يومين) تعرضه لفتق في عضلة التنفس أدى إلى ارتفاع الأمعاء والمعدة والطحال؛ مما تسبب في حدوث ضيق تنفس لدى الطفل.
وتم إجراء العملية الجراحية بشكل عاجل وإعادة الأعضاء لمكانها الطبيعي، ورتق الفتق الحجابي، وتكللت بالنجاح، ويتمتع الطفل حاليًّا بصحة جيدة- بفضل الله.
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