خادم الحرمين يبحث استقرار أسواق البترول مع رئيس نيجيريا وتعزيز العلاقات مع سلطان عمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية محمد بخاري، الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية وإعادة التوازن إليها.

كما أكد الجانبان أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق أوبك بلس بتنفيذ الاتفاق وآلية التعويض المتفق عليها.

كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها.

من جهة أخرى أجرى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا أمس بسلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور.

ونوه خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات، متمنيا له التوفيق في خدمة مصالح الشعب العماني الشقيق ولسلطنة عمان المزيد من التقدم والازدهار.

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من جهته، عبر سلطان عمان عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة، مؤكدا تطلع سلطنة عمان لتعزيز العلاقات مع المملكة وتطويرها في شتى المجالات.

إلى ذلك هنأ خادم الحرمين الشريفين، رئيس هنغاريا يانوش آدر بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب هنغاريا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة لرئيس هنغاريا يانوش آدر بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب هنغاريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.