فرش 7 آلاف سجادة في ساحات المسجد النبوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف لفرش توسعات المسجد النبوي وساحاته بالسجاد، وفقا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المصلين. وبينت الوكالة أنه سيجري فرش 7000 سجادة في التوسعات والساحات ابتداء من صلاة فجر اليوم، بواقع ثلاثة مصلين على السجادة الواحدة بمسافة 180 سم بين كل مصل وآخر.

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