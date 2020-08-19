1363 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1180 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 1363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 1180 حالة، و36 وفاة، ليبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 302,686 حالة، من بينها 25,089 حالة نشطة منها 1725 حالة حرجة. وأكد مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي عن مستجدات الفيروس تراجع حالات كورونا المؤكدة بنسبة 72%، وتراجع الحالات الحرجة بنسبة 25%، وارتفاع نسبة حالات التعافي لـ92%. وأضاف «ملتزمون بتقديم أعداد إصابات كورونا بشفافية ودقة وصراحة». إجمالي الحالات 302,686 الحالات النشطة 25,089 المتعافون 274,091 الوفيات 3506 الحالات الجديدة بحسب المدن 109 جازان 106 مكة المكرمة 57 المدينة المنورة 56 جدة 52 حفر الباطن 49 الرياض 48 الهفوف 45 صبيا 44 أبها 44 أبوعريش 36 الدمام 35 الطائف 31 حائل 31 صامطة 29 ينبع 27 المبرز 26 خميس مشيط 24 بيش 22 نجران 17 بقيق 16 تبوك 14 الظهران 14 بللسمر 12 العيدابي 12 تبالة 12 قلوة 12 أحد المسارحة 11 الخبر 11 الجبيل 11 النعيرية 10 بريدة 10 القطيف 10 القنفذة 10 العقيق 9 الحرجة 9 خيبر 9 بلجرشي 8 بارق 8 الرس 8 القريات 8 الحناكية 8 الريث 8 وادي الدواسر 7 عنيزة 7 ضرية 7 القوز 7 ضرما 7 تثليث 7 أملج 7 رأس تنورة 6 عفيف 6 حوطة بني تميم 5 الأسياح 5 بدر الجنوب 5 سراة عبيدة 5 المخواة 5 البدائع Advertisements 5 العويقيلة 5شرورة 5 فيفا 5 رجال ألمع 4 الدائر 4 عرعر 4 الدلم 4 الدوادمي 4 الزلفي 4 مليجة 4 عيون الجواء 4 قصيباء 4 مهد الذهب 4 القويعية 4 بني حسن 3 الطوال 3 المجمعة 3 القحمة 3 الكامل 3 البدع 3 رياض الخبراء 3 الأرطاوية 3 صفوى 3 حريملاء 3 المذنب 3 الخرج 3 ثريبان 2 الموسم 2 النبهانية 2 أحد رفيدة 2 وادي بن هشبل 2 نمرة 2 المجاردة 2 ظهران الجنوب 2 البكيرية 2 الخفجي 2 المظيلف 2 الفرشة 2 الجفر 1 بطحاء 1 خباش 1 رفائع الجمش 1 تنومة 1 الحديثة 1 الرويضة 1 العارضة 1 الباحة 1 محايل 1 سبت العلاية 1 رنية 1 النماص 1 تيماء 1 حقل 1 رفحا 1 بقعاء 1 شقراء 1 العيص 1 سلوى 1 الدرعية 1 الحجرة 1 القرى 1 وادي الفرع 1 الحرث 1 قرية العليا

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