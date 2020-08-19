1363 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1180 حالة

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وأكد مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي عن مستجدات الفيروس تراجع حالات كورونا المؤكدة بنسبة 72%، وتراجع الحالات الحرجة بنسبة 25%، وارتفاع نسبة حالات التعافي لـ92%. وأضاف «ملتزمون بتقديم أعداد إصابات كورونا بشفافية ودقة وصراحة».
إجمالي الحالات 302,686
الحالات النشطة 25,089
المتعافون 274,091
الوفيات 3506
الحالات الجديدة بحسب المدن
109 جازان
106 مكة المكرمة
57 المدينة المنورة
56 جدة
52 حفر الباطن
49 الرياض
48 الهفوف
45 صبيا
44 أبها
44 أبوعريش
36 الدمام
35 الطائف
31 حائل
31 صامطة
29 ينبع
27 المبرز
26 خميس مشيط
24 بيش
22 نجران
17 بقيق
16 تبوك
14 الظهران
14 بللسمر
12 العيدابي
12 تبالة
12 قلوة
12 أحد المسارحة
11 الخبر
11 الجبيل
11 النعيرية
10 بريدة
10 القطيف
10 القنفذة
10 العقيق
9 الحرجة
9 خيبر
9 بلجرشي
8 بارق
8 الرس
8 القريات
8 الحناكية
8 الريث
8 وادي الدواسر
7 عنيزة
7 ضرية
7 القوز
7 ضرما
7 تثليث
7 أملج
7 رأس تنورة
6 عفيف
6 حوطة بني تميم
5 الأسياح
5 بدر الجنوب
5 سراة عبيدة
5 المخواة
5 البدائع
5 العويقيلة
5شرورة
5 فيفا
5 رجال ألمع
4 الدائر
4 عرعر
4 الدلم
4 الدوادمي
4 الزلفي
4 مليجة
4 عيون الجواء
4 قصيباء
4 مهد الذهب
4 القويعية
4 بني حسن
3 الطوال
3 المجمعة
3 القحمة
3 الكامل
3 البدع
3 رياض الخبراء
3 الأرطاوية
3 صفوى
3 حريملاء
3 المذنب
3 الخرج
3 ثريبان
2 الموسم
2 النبهانية
2 أحد رفيدة
2 وادي بن هشبل
2 نمرة
2 المجاردة
2 ظهران الجنوب
2 البكيرية
2 الخفجي
2 المظيلف
2 الفرشة
2 الجفر
1 بطحاء
1 خباش
1 رفائع الجمش
1 تنومة
1 الحديثة
1 الرويضة
1 العارضة
1 الباحة
1 محايل
1 سبت العلاية
1 رنية
1 النماص
1 تيماء
1 حقل
1 رفحا
1 بقعاء
1 شقراء
1 العيص
1 سلوى
1 الدرعية
1 الحجرة
1 القرى
1 وادي الفرع
1 الحرث
1 قرية العليا
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.