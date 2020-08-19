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1363 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1180 حالة

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- بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 1363 إصابة جديدة بفيروس المستجد، وشفاء 1180 حالة، و36 وفاة، ليبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 302,686 حالة، من بينها 25,089 حالة نشطة منها 1725 حالة حرجة.

وأكد مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي عن مستجدات الفيروس تراجع حالات كورونا المؤكدة بنسبة 72%، وتراجع الحالات الحرجة بنسبة 25%، وارتفاع نسبة حالات التعافي لـ92%. وأضاف «ملتزمون بتقديم أعداد إصابات كورونا بشفافية ودقة وصراحة».

إجمالي الحالات 302,686

الحالات النشطة 25,089

المتعافون 274,091

الوفيات 3506

الحالات الجديدة بحسب المدن

109 جازان

106 مكة المكرمة

57 المدينة المنورة

56 جدة

52 حفر الباطن

49 الرياض

48 الهفوف

45 صبيا

44 أبها

44 أبوعريش

36 الدمام

35 الطائف

31 حائل

31 صامطة

29 ينبع

27 المبرز

26 خميس مشيط

24 بيش

22 نجران

17 بقيق

16 تبوك

14 الظهران

14 بللسمر

12 العيدابي

12 تبالة

12 قلوة

12 أحد المسارحة

11 الخبر

11 الجبيل

11 النعيرية

10 بريدة

10 القطيف

10 القنفذة

10 العقيق

9 الحرجة

9 خيبر

9 بلجرشي

8 بارق

8 الرس

8 القريات

8 الحناكية

8 الريث

8 وادي الدواسر

7 عنيزة

7 ضرية

7 القوز

7 ضرما

7 تثليث

7 أملج

7 رأس تنورة

6 عفيف

6 حوطة بني تميم

5 الأسياح

5 بدر الجنوب

5 سراة عبيدة

5 المخواة

5 البدائع

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5 العويقيلة

5شرورة

5 فيفا

5 رجال ألمع

4 الدائر

4 عرعر

4 الدلم

4 الدوادمي

4 الزلفي

4 مليجة

4 عيون الجواء

4 قصيباء

4 مهد الذهب

4 القويعية

4 بني حسن

3 الطوال

3 المجمعة

3 القحمة

3 الكامل

3 البدع

3 رياض الخبراء

3 الأرطاوية

3 صفوى

3 حريملاء

3 المذنب

3 الخرج

3 ثريبان

2 الموسم

2 النبهانية

2 أحد رفيدة

2 وادي بن هشبل

2 نمرة

2 المجاردة

2 ظهران الجنوب

2 البكيرية

2 الخفجي

2 المظيلف

2 الفرشة

2 الجفر

1 بطحاء

1 خباش

1 رفائع الجمش

1 تنومة

1 الحديثة

1 الرويضة

1 العارضة

1 الباحة

1 محايل

1 سبت العلاية

1 رنية

1 النماص

1 تيماء

1 حقل

1 رفحا

1 بقعاء

1 شقراء

1 العيص

1 سلوى

1 الدرعية

1 الحجرة

1 القرى

1 وادي الفرع

1 الحرث

1 قرية العليا

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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