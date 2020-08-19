ضبط مخالفين حاولا تهريب 37 كجم حشيش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة جازان على اثنين من مخالفي نظام أمن الحدود، أثناء محاولتهما تهريب 37 كجم من الحشيش. وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أن دوريات قيادة الأفواج الأمنية بمنطقة جازان - محافظة الداير - ألقت القبض على اثنين من مخالفي نظام أمن الحدود - (إثيوبيي الجنسية)، وذلك أثناء محاولتهما تهريب كمية من الحشيش، سيرا على الأقدام، وجرى استكمال إجراءات تسليمهما والمضبوطات للجهة ذات الاختصاص.

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