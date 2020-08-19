صور العلا .. مسابقة لاكتشاف مواهب السعوديين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن إطلاق مسابقة للتصوير الفوتوجرافي لأبناء وبنات محافظة العلا، وذلك تزامنا مع يوم التصوير العالمي الذي يوافق 19 أغسطس الحالي ولمدة أربعة أسابيع.

وتهدف المسابقة إلى اكتشاف خمسة مصورين سعوديين موهوبين من أهالي العلا، ليقدموا خمسة أعمال فنية تسلط الضوء على عوامل الجذب في العلا، وهي الطبيعة، والآثار، والإنسان، والتصميم، والمغامرة، إذ سيطلب من كل مشارك تقديم 10 صور في كل موضوع من مواضيع عوامل الجذب المحددة.

وستختار الهيئة الملكية لمحافظة العلا ولجنة الحكام الفائزين من المرشحين المختارين طوال مدة المسابقة.

وسيحصل كل فائز في المسابقة على جائزة قدرها 10 آلاف ريال من الهيئة، وذلك بعد تقديم 50 صورة مميزة ستستخدم في الأنشطة التسويقية للهيئة كجزء من برنامج إعادة افتتاح موسم العلا في أكتوبر المقبل، كما ستشمل الجوائز أيضا كاميرا ألفا 6600M من سوني لكل فائز، تتميز بأداء رائع مع هيكل مضغوط وأسرع تركيز بؤري تلقائي في العالم.

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وقال المتحدث الرسمي للهيئة سعد المطرفي: ندعو كل المصورين السعوديين من أهالي العلا للتقدم للمسابقة، وذلك عبر حساب الهيئة الرسمي على انستقرام «استكشف العلا» (experiencealula) باستخدام الهاشتاق #صور_العلا و #استكشف_العلا، وذلك حتى يجري ترشيحهم للفوز في المسابقة.

ويمكن للمتسابقين تقديم صور التقطت مسبقا أو التقطت خصيصا للمشاركة في المسابقة.

وستراعي لجنة التحكيم تقنية الالتقاط، والإبداع، ورواية القصص في تحديد الصور الفائزة، كما ستعرض منصات العلا أكثر المشاركات المثيرة للإعجاب على مدار أربعة أسابيع خلال فترة المسابقة.

بدوره قال رئيس إدارة الوجهات السياحية والتسويق في الهيئة فيليب جونز: أحببنا فكرة سرد قصص العلا من خلال تجارب وأعين السكان المحليين، فلن نجد أفضل من سكان العلا السعوديين ليساعدونا في جهودنا التسويقية، فهم يعرفون هذه المحافظة الساحرة أفضل من أي شخص آخر.