بدء تركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة لإسدال الثوب اليوم

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ووفقا للخطة التشغيلية والفنية لإسدال ثوب الكعبة المشرفة باشر الفريق المعني بالمهمة بتركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة المشرفة مساء هذا اليوم، ليتم إسدال الجزء الذي تم رفعه من الثوب خلال موسم الحج لعام 1441هـ، مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية بالمملكة لفيروس كورونا.
وتتم الأعمال بتوجيه وإشراف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، وبمتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري ووكيل الرئيس العام لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف عبدالحميد المالكي.
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