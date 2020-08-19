بدر بن سلطان يطلع على خطط الحج والعمرة المستقبلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان على خطط وزارة الحج والعمرة المستقبلية وفي مقدمتها التوجه نحو التقنية بهدف تسهيل الرحلة الإيمانية لضيوف الرحمن منذ قدومهم إلى المملكة وحتى عودتهم لأوطانهم سالمين غانمين، وذلك خلال استقباله في مقر الإمارة بجدة أمس، نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط. واستمع خلال الاستقبال إلى شرح عن الأعمال التي نفذتها الوزارة خلال موسم حج 1441، التي ركزت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تحقيق أعلى المعايير الصحية مما أسهم في المحافظة على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وعدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا بين الحجيج.

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