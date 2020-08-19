بدر بن سلطان يطلع على خطط الحج والعمرة المستقبلية

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واستمع خلال الاستقبال إلى شرح عن الأعمال التي نفذتها الوزارة خلال موسم حج 1441، التي ركزت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تحقيق أعلى المعايير الصحية مما أسهم في المحافظة على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وعدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا بين الحجيج.
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