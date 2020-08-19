شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 6 عربات فود ترك غير مرخصة في عزيزية مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت وكالة البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 6 عربات فود ترك لعدم التزامها بالتراخيص البلدية.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر المالكي، أنه تم تنفيذ 23 جولة ميدانية رقابية، أسفرت عن إغلاق 6 عربات فود ترك و 8 منشآت تجارية، وذلك لعدم التزامها بالتراخيص البلدية، وتفتقر للاشتراطات الصحية، وعدم استيفاء الشروط الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، كما تم مصادرة 1700 كجم أدوات تستخدم في مباسط بيع الشاي المخالفة، إضافة إلى مصادرة وإتلاف 40 كرزا من التبغ وذلك لمخالفة أنظمة البيع، مؤكدا تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحلات المخالفة.

وشدد المالكي على تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات كافة، وذلك حرصا على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم، لافتا إلى أن الفرق الميدانية لن تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940).