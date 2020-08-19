شكرا لقرائتكم خبر ملاك مساكن حجاج يطالبون بتمديد تصاريح الحج الاستثنائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة البدء في استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج لموسم حج عام 1442هـ في غرة محرم الحالي، طالب عدد من ملاك المساكن بتمديد تصاريح العام الماضي «الاستثنائي»، والتي لم يستفد منها الجميع بسبب جائحة كورونا . وأشار عدد من ملاك مساكن الحجاج إلى أنهم لم يستفيدوا من تصاريح العام الماضي، وظلت عقاراتهم شاغرة، بسبب الجائحة التي أدت لاقتصار أداء فريضة الحج على عدد محدود من حجاج الداخل، الأمر الذي تكبد معه الملاك خسائر فادحة، ولم تتحقق الاستفادة من التصاريح بعدما كلفهم اسخراجها جهدا معنويا وماديا.

ودعا ملاك العقارات لجنة مساكن الحجاج إلى إعادة النظر في تجديد تصاريح مساكنهم لحج 1442هـ، بحيث تمدد اللجنة تصاريح إسكان حج العام الماضي، والذي سيكون له الأثر المعنوي لدى جميع الملاك الذين عانوا من خسائر خلال الموسم الماضي.

في المقابل طالبت لجنة إسكان الحجاج ملاك المساكن الراغبين في استخراج أو تجديد تصاريح إسكان الحجاج بسرعة التقدم للمكاتب الهندسية والاستشارية المعتمدة للحصول على تصاريح الإسكان لمبانيهم قبل انتهاء المدة المحددة بنهاية رجب المقبل.

التقديم على تصاريح إسكان حجاج 1442ه