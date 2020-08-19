ملاك مساكن حجاج يطالبون بتمديد تصاريح الحج الاستثنائي

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ودعا ملاك العقارات لجنة مساكن الحجاج إلى إعادة النظر في تجديد تصاريح مساكنهم لحج 1442هـ، بحيث تمدد اللجنة تصاريح إسكان حج العام الماضي، والذي سيكون له الأثر المعنوي لدى جميع الملاك الذين عانوا من خسائر خلال الموسم الماضي.
في المقابل طالبت لجنة إسكان الحجاج ملاك المساكن الراغبين في استخراج أو تجديد تصاريح إسكان الحجاج بسرعة التقدم للمكاتب الهندسية والاستشارية المعتمدة للحصول على تصاريح الإسكان لمبانيهم قبل انتهاء المدة المحددة بنهاية رجب المقبل.
التقديم على تصاريح إسكان حجاج 1442ه
- يبدأ غرة محرم الحالي
- ينتهي بنهاية رجب المقبل
- التقديم عبر المكاتب الهندسية المعتمدة من اللجنة
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