شكرا لقرائتكم خبر إهمال نظافة الثلاجات يغلق 3 مطاعم بشوقية مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت وكالة البلديات ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة أمس 3 مطاعم لوجود مخالفات صحية، أبرزها تدني مستوى النظافة العامة في ثلاجات الحفظ، وإعادة تجميد اللحوم والخضراوات المستخدمة.

وأوضح رئيس البلدية، المهندس أكرم الحربي، أن إدراته نفذت حملة على المطاعم لرصد المخالفات ضمن نطاق البلدية، وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة، مشيرا إلى أن الحملة أسفرت عن إغلاق مطاعم وإتلاف ومصادرة 120 كجم من الخضراوات الفاسدة، و32 كجم من اللحوم المعاد تجميدها.

وأكد الحربي أن الجولات الرقابية تأتي امتدادا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية، وفقا للأنظمة واللوائح المتبعة، لافتا إلى أن الحملات لا تزال مستمرة على المطاعم وجميع المنشآت الغذائية، وتهدف بشكل عام إلى الحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.