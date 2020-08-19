شكرا لقرائتكم خبر إهمال نظافة الثلاجات يغلق 3 مطاعم بشوقية مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح رئيس البلدية، المهندس أكرم الحربي، أن إدراته نفذت حملة على المطاعم لرصد المخالفات ضمن نطاق البلدية، وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة، مشيرا إلى أن الحملة أسفرت عن إغلاق مطاعم وإتلاف ومصادرة 120 كجم من الخضراوات الفاسدة، و32 كجم من اللحوم المعاد تجميدها.
وأكد الحربي أن الجولات الرقابية تأتي امتدادا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية، وفقا للأنظمة واللوائح المتبعة، لافتا إلى أن الحملات لا تزال مستمرة على المطاعم وجميع المنشآت الغذائية، وتهدف بشكل عام إلى الحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.
كانت هذه تفاصيل خبر إهمال نظافة الثلاجات يغلق 3 مطاعم بشوقية مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.