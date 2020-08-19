- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم (الأربعاء)، بأن معدل التضخم في بريطانيا قفز على نحو غير متوقع الشهر الماضي ليسجل أعلى مستوى منذ مارس (آذار)، إذ أحجمت متاجر الملابس عن التخفيضات الصيفية المعتادة عقب إعادة فتح أبوابها إثر إجراءات عزل عام بسبب فيروس كورونا، لكن معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يعاود النزول قريبا.
وأضاف أن معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي ارتفع إلى واحد بالمئة في يوليو (تموز)، ما يزيد عن جميع التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" لآراء خبراء في الاقتصاد.
وبين المكتب أن أسعار الملابس والأحذية كانت المساهم الأكبر في ارتفاع معدل التضخم.
وارتفع مقياس للتضخم الأساسي يستبعد أسعار الطاقة والوقود والتبغ المتقبلة عادة، لأعلى مستوى في عام عند 1.8 بالمئة من 1.4 بالمئة في يونيو (حزيران) مقابل توقعات بانخفاض محدود.
19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441 08:48 PM
الملابس والأحذية المحرك الأكبر
أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم (الأربعاء)، بأن معدل التضخم في بريطانيا قفز على نحو غير متوقع الشهر الماضي ليسجل أعلى مستوى منذ مارس (آذار)، إذ أحجمت متاجر الملابس عن التخفيضات الصيفية المعتادة عقب إعادة فتح أبوابها إثر إجراءات عزل عام بسبب فيروس كورونا، لكن معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يعاود النزول قريبا.
وأضاف أن معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي ارتفع إلى واحد بالمئة في يوليو (تموز)، ما يزيد عن جميع التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" لآراء خبراء في الاقتصاد.
وبين المكتب أن أسعار الملابس والأحذية كانت المساهم الأكبر في ارتفاع معدل التضخم.
وارتفع مقياس للتضخم الأساسي يستبعد أسعار الطاقة والوقود والتبغ المتقبلة عادة، لأعلى مستوى في عام عند 1.8 بالمئة من 1.4 بالمئة في يونيو (حزيران) مقابل توقعات بانخفاض محدود.
، أعلى مستوى منذ مارس.. قفزة غير متوقعة للتضخم في بريطانيا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أعلى مستوى منذ مارس.. قفزة غير متوقعة للتضخم في بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.