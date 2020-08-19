، أعلى مستوى منذ مارس.. قفزة غير متوقعة للتضخم في بريطانيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - الملابس والأحذية المحرك الأكبر

أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم (الأربعاء)، بأن معدل التضخم في بريطانيا قفز على نحو غير متوقع الشهر الماضي ليسجل أعلى مستوى منذ مارس (آذار)، إذ أحجمت متاجر الملابس عن التخفيضات الصيفية المعتادة عقب إعادة فتح أبوابها إثر إجراءات عزل عام بسبب فيروس كورونا، لكن معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يعاود النزول قريبا.

وأضاف أن معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي ارتفع إلى واحد بالمئة في يوليو (تموز)، ما يزيد عن جميع التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" لآراء خبراء في الاقتصاد.

وبين المكتب أن أسعار الملابس والأحذية كانت المساهم الأكبر في ارتفاع معدل التضخم.

وارتفع مقياس للتضخم الأساسي يستبعد أسعار الطاقة والوقود والتبغ المتقبلة عادة، لأعلى مستوى في عام عند 1.8 بالمئة من 1.4 بالمئة في يونيو (حزيران) مقابل توقعات بانخفاض محدود.