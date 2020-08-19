، تراجع مخزونات النفط الأمريكية وارتفاع نواتج التقطير ،

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أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، بأن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة هبطت في الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.
وأضافت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما، نزلت بواقع 6.7 آلاف برميل الأسبوع الماضي.
وبينت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد بمقدار 171 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي.
وأشارت إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام صعد بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً.
وذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 3.3 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 243.8 مليون برميل.
وتراجعت مخزونات الخام 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس (آب) إلى 512.5 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لـ"رويترز" لانخفاض قدره 2.7 مليون برميل.
وهبطت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 0.1 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.
تراجع مخزونات النفط الأمريكية وارتفاع نواتج التقطيرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-19
أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، بأن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة هبطت في الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.
وأضافت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما، نزلت بواقع 6.7 آلاف برميل الأسبوع الماضي.
وبينت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد بمقدار 171 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي.
وأشارت إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام صعد بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً.
وذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 3.3 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 243.8 مليون برميل.
وتراجعت مخزونات الخام 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس (آب) إلى 512.5 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لـ"رويترز" لانخفاض قدره 2.7 مليون برميل.
وهبطت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 0.1 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.
19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
08:40 PM
صعود واردات الخام 1.1 مليون برميل يومياً
أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، بأن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة هبطت في الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.
وأضافت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما، نزلت بواقع 6.7 آلاف برميل الأسبوع الماضي.
وبينت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد بمقدار 171 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي.
وأشارت إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام صعد بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً.
وذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 3.3 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 243.8 مليون برميل.
وتراجعت مخزونات الخام 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس (آب) إلى 512.5 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لـ"رويترز" لانخفاض قدره 2.7 مليون برميل.
وهبطت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 0.1 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.
، تراجع مخزونات النفط الأمريكية وارتفاع نواتج التقطير ،
المصدر : الخليج 365
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