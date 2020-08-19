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"ابن فرحان" يلتقي المستشار الاقتصادي في المستشارية الألمانية الاتحادية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم استعراض جهود المملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين

التقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في العاصمة الألمانية برلين، المستشار الاقتصادي في المستشارية الألمانية الاتحادية لارس هندريك رولر.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، إضافة إلى استعراض جهود المملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

"ابن فرحان" يلتقي المستشار الاقتصادي في المستشارية الألمانية الاتحادية

وكالة الأنباء (واس) الخليج 365 2020-08-19

التقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في العاصمة الألمانية برلين، المستشار الاقتصادي في المستشارية الألمانية الاتحادية لارس هندريك رولر.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، إضافة إلى استعراض جهود المملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441

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08:26 PM

اخر تعديل

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441

08:50 PM

تم استعراض جهود المملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين

التقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في العاصمة الألمانية برلين، المستشار الاقتصادي في المستشارية الألمانية الاتحادية لارس هندريك رولر.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، إضافة إلى استعراض جهود المملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

، "ابن فرحان" يلتقي المستشار الاقتصادي في المستشارية الألمانية الاتحادية ،
المصدر : الخليج 365

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