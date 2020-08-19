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في بادرة إنسانية جميلة، أعطى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان الكلمة الأولى لوزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، تقديرًا لتحامله على ظروفه الصحية والمشاركة في الاجتماع الوزاري لمراقبة الإنتاج.
يشار الى ان الوزير الروسي أعلن عن اصابته بفيروس كورونا. وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان
شاهد.. وزير الطاقة السعودي يقدر ظروف نظيره الروسي المصاب بـ"كورونا" ويعطيه الكلمةعبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-08-19
في بادرة إنسانية جميلة، أعطى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان الكلمة الأولى لوزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، تقديرًا لتحامله على ظروفه الصحية والمشاركة في الاجتماع الوزاري لمراقبة الإنتاج.
يشار الى ان الوزير الروسي أعلن عن اصابته بفيروس كورونا.
19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
08:10 PM
19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
08:50 PM
في بادرة إنسانية جميلة
في بادرة إنسانية جميلة، أعطى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان الكلمة الأولى لوزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، تقديرًا لتحامله على ظروفه الصحية والمشاركة في الاجتماع الوزاري لمراقبة الإنتاج.
يشار الى ان الوزير الروسي أعلن عن اصابته بفيروس كورونا.
، شاهد.. وزير الطاقة السعودي يقدر ظروف نظيره الروسي المصاب بـ"كورونا" ويعطيه الكلمة ،
المصدر : الخليج 365
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