شكرا لمتابعة خبر عن سويسرا تعفي السعوديين القادمين إليها من الحجر الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعلنت سويسرا، اليوم الأربعاء، عن تحديث قائمة البلدان التي لن يخضع مواطنيها إلى الحجر الصحي عند القدوم إليها.

وضمت سويسرا إلى القائمة كل من " غينيا الاستوائية، ساوتومي ومرينسيبي، السعودية، صربيا، سنغافورة " .