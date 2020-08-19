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سويسرا تعفي السعوديين القادمين إليها من الحجر الصحي

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعلنت سويسرا، اليوم الأربعاء، عن تحديث قائمة البلدان التي لن يخضع مواطنيها إلى الحجر الصحي عند القدوم إليها.

وضمت سويسرا إلى القائمة كل من " غينيا الاستوائية، ساوتومي ومرينسيبي، ، صربيا، سنغافورة " .

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