اخبار السعوديه

المرور يوضح آلية تصحيح أوضاع المركبات التي تحمل لوحات خليجية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن المرور يوضح آلية تصحيح أوضاع المركبات التي تحمل لوحات خليجية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، آلية تصحيح أوضاع المركبات التي تحمل لوحات خليجية.

وقالت الإدارة إن حملة التصحيح بدأت منذ يناير الماضي، وتم توجيه أصحاب المركبات بالتوجه للإدارات الرسمية للمرور الرئيسية في كافة المناطق لتوفيق الأوضاع.

Advertisements

وأضافت أن هناك لجنة مشكلة لتوفيق أوضاع المركبات التي ينطبق عليها نظاما الجمارك والهيئة للمواصفات والمقاييس، من خلال تحويل لوحاتها إلى سعودية.

وأشارت إلى أن المركبات التي لا تنطبق عليها المواصفات من حيث الموديل وبطاقة كفاءة الطاقة يُخير صاحبها بين إسقاط اللوحات والتشليح، أو إخراجها من المملكة.

وتابعت أن التصحيح يشمل المركبات التي أمضت أكثر من 6 أشهر داخل المملكة، وتم منح أصحابها مهلة 3 أشهر، وتم تمديدها لمدة مماثلة نظراً لظروف .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المرور يوضح آلية تصحيح أوضاع المركبات التي تحمل لوحات خليجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا