شكرا لمتابعة خبر عن المرور يوضح آلية تصحيح أوضاع المركبات التي تحمل لوحات خليجية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، آلية تصحيح أوضاع المركبات التي تحمل لوحات خليجية.

وقالت الإدارة إن حملة التصحيح بدأت منذ يناير الماضي، وتم توجيه أصحاب المركبات بالتوجه للإدارات الرسمية للمرور الرئيسية في كافة المناطق لتوفيق الأوضاع.

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وأضافت أن هناك لجنة مشكلة لتوفيق أوضاع المركبات التي ينطبق عليها نظاما الجمارك والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، من خلال تحويل لوحاتها إلى سعودية.

وأشارت إلى أن المركبات التي لا تنطبق عليها المواصفات من حيث الموديل وبطاقة كفاءة الطاقة يُخير صاحبها بين إسقاط اللوحات والتشليح، أو إخراجها من المملكة.

وتابعت أن التصحيح يشمل المركبات التي أمضت أكثر من 6 أشهر داخل المملكة، وتم منح أصحابها مهلة 3 أشهر، وتم تمديدها لمدة مماثلة نظراً لظروف كورونا.