شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" تُحدد ضوابط تكليف المعلمين وتمنح حافز أسبوع خلال الفصل الدراسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت وزارة التعليم، عن آلية سد العجز في المعلمين والتخصصات في المدارس، مؤكدة أن التكليف سيكون عبر نظام نور وسيُمنح المعلم المكلف حافز أسبوع خلال الفصل الدراسي المكلف فيه.

وأوضحت الوزارة في تعميم لها، أن التكليف الزائد من معلمي التربية الخاصة لسد العجز في فئات التربية الخاصة، سيت تكليفهم بالتدريس في المرحلة الابتدائية في التعليم العام إذ وُجد وفر فيهم.

وأشارت إلى أنه سيتم تكليف الحاصلين على دبلوم التربية الخاصة بعد البكالوريوس لتدريس المرحلة المتوسطة والثانوية في التعليم العام، أو تكليفهم في الابتدائية عند عدم وجود احتياج لهم، ومعاملتهم كمعلمي التعليم العام .

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وأكدت أنه سيتم تكليف المعلمين كلية أو جزئية بين القطاعات داخل نطاق الإدارة، عند تعذر سد العجز للتدريس نهائيا من داخل القطاع، وذلك لمدة فصل دراسي واحد قابل للتمديد لفصل آخر، وبما لا يتجاوز عامًا دراسيًا واحدًا، ولا يتجاوز مسافة الانتداب، ويتم تنفيذ ذلك من خلال نظام نور.

وتابعت : " الجامعات لتوزيع طلاب التدريب العملي حسب الاحتياج العمل على تفعيل البدائل الإلكترونية (التعليم عن بعد) لسد العجز الذي لا يمكن تسديده بالتكليف من خلال منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني مع أدوات التواصل الخاصة بها والاستفادة من قنوات عين الفضائية بالإضافة إلى قنوات عين على اليوتيوب وتطبيق الروضة الافتراضية لسد عجز مرحلة رياض الأطفال، بما يضمن وصول المعرفة للطلاب باختلاف مراحلهم الدراسية وبما يحقق أعلى نواتج التعلم الممكنة " .

وتتضمن ضوابط التكليف، أن يتم تنفيذ جميع إجراءات التكليف من خلال نظام نور، التكليف الكلي أو الجزئي يكون لسد العجز أو الموازنة داخل الصف المدرسي، التنسيق مع قائد المدرسة المعلم الزائد في المدارس الأكثر وفرا، وفي حال عدم اختيار القائد للمعلم الزائد تنتقل الصلاحية لجهة التنفيذ لاختيار المعلم حسب المفاضلة، لا يتم إصدار قرارات تكليف للمعلمين في المدارس المشتركة (ذات القائد الواحد، وتسند الحصص للمعلم من قبل قائد المدرسة ويشمل التكليف جميع المدارس بمراحلها ونوع تعليمها وخططها الدراسية، عدم تكرار التكليف للمعلم الذي تم تكليفه بن العام السابق أو الحالي إلا برغبته، وفي حال عدم وجود معلم آخر يعاد تكليف ذات المعلم مرة أخرى تحقيقا للمصلحة التعليمية، لا يستثنى المعلم من عدم تكرار التكليف للمصلحة التعليمية في الحالات الآتية: (1) المعلم الذي نصابه (۱۰) حصص فأقل، (ب) المعلم المنقول داخليا وخارجيا، (ت) المعلم في المدارس ذات المبنى الواحد (مشتركة في المبنى ومستقلة في الإدارة) عند إجراء الموازنة بين أنصبة المعلمين يجب ألا يزيد نصاب المعلم المراد تكليفه عن (۱۰) حصص بعد رفع أنصبة مماثليه، ولا يزيد نصابه عن أنصبة معلمي المدرسة المكلف فيها. يسند عجز بعض المواد الدراسية إلى التخصصات المناسبة.