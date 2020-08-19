شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الملكية الفكرية: 60% من قيمة كوب القهوة تُدفع على العلامة التجارية " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال محمد الحسن المتحدث الرسمي لهيئة الملكية الفكرية إن 60% من قيمة كوب القهوة تُدفع على العلامة التجارية مقابل 40% على الاستيراد والتصدير والإيجار والأيادي العاملة.

وأضاف الحسن في اتصال هاتفي عبر قناة الإخبارية:" هناك أصول غير ملموسة ولا نخفي سرا عندما نطالب ببرنامج مشترك بين هيئة الملكية الفكرية والهيئة العامة للإعلام المسموع ".

ولفت إلى رائدات الأعمال التي ابتكرت علامة تجارية بلغت قيمتها مليون ريال، مشددا على ضرورة إيقاع العقوبات على كل من ينتهك حقوق الملكية الفكرية.