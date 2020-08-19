شكرا لمتابعة خبر عن ضبط أكثر من 51 ألف منتج طبي مخالف للاشتراطات في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأتين غير مرخصتين في الرياض تقومان بتخزين منتجات طبية مخالفة لاشتراطات الهيئة. ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأتين غير مرخصتين في الرياض تقومان بتخزين منتجات طبية مخالفة لاشتراطات الهيئة. وقامت الهيئة بضبط 51900 عبوة لعدد من المنتجات، واستدعاء أصحاب المنشأتين لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

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