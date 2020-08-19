شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. باحثة اجتماعية: الزوجة الثانية دائما ما تكون مهددة بالانفصال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أكدت باحثة اجتماعية مختصة بالقضايا الأسرية، هيفاء العبلاني، أن الزوجة الثانية دائما ما تكون مهددة بالانفصال .

أضافت، في زوايا الزير المذاع على قناة الرسالة، أن كثير من الأزواج يعودون إلى زوجاتهم الأولى، وينفصلون عن الزوجات الأخريات.

وأرجعت الباحثة الاجتماعية سبب ذلك إلى أن الزوجة الأولى تظل لها مكانة في حياة زوجها بحكم العشرة وكونها أم الأولاد.